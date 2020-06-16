الصين: تفشي كورونا في بكين خطير جدا!

تواجه العاصمة الصينية بكين، تفشيا جديدا لفيروس كورونا المستجد، والذي يعتقد أن سببه هو سوق لبيع المواد الغذائية.

وحسب ما أورده موقع “سكاي نيوز”، حذرت بلدية بكين اليوم الثلاثاء، من أن وضع انتشار فيروس كورونا في بكين أصبح خطير جدا.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 27 إصابة في بكين لوحدها.

ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 83221، بينها 4634 وفاة.

وتواجه الصين، عودة جديدة للفيروس، في الوقت الذي يحاول فيه اقتصادها التعافي من عمليات الإغلاق في وقت سابق من هذا العام.