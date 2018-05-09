الصين تقدم مساعدة مالية لفائدة اللاجئين الصحراويين

سلم اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، مساعدة مالية لفائدة الهلال الأحمر الصحراوي.

وذلك بمقر الهلال الأحمر الجزائري وبحضور ممثلين عن منظمة غوث اللاجئين.

وفي كلمة له خلال حفل تسليم قال السفير الصيني بالجزائر، إننا نتبرع اليوم بعشرة ملايين دينار إلى الهلال الأحمر الصحراوي.

وهو تبرع يهدف إلى توفير المساعدات الغذائية للاجئين الصحراويين في المخيمات.

وأوضح الدبلوماسي الصيني, ان الصين ارتأت تقديم هذا الهبة عشية شهر رمضان المبارك.

على أمل أن يساعد ذلك على الاقل في تخفيف معاناة بعض الفئات الهشة خاصة منهم النساء والأطفال وكبار السن.

مشيرا إلى أن اللاجئين الصحراويين يعيشون لأكثر من أربعين سنة في ظروف صعبة للغاية .

مضيفا بأن إجراءات أخرى مثل مبادرة اليوم لا يمكن استبعادها في المستقبل.

مؤكدا أن بلاده تفكر في تكثيف الجهود لتقديم المزيد من المساعدات للاجئين الصحراويين.

رئيس الهلال الأحمر الصحراوي بوحبيني يحي ثمن هذه المباردة ونوه بالدور الذي تلعبه الصين في مساعدة الصحراويين في مخيمات اللاجئين.

وقال ان المساعدة التي تسلمها الهلال الأحمر الصحراوي رسالة تعاطف وتآزر تبعث بها السفارة الصينية بالجزائر للشعب الصحراوي.