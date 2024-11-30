الصين تُقدم منحة دراسية للطلبة الجزائريين
بقلم نوال زايد
تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عرض منحة. بدون نفقات السفر الدولي لفائدة 30 طالب جزائري للتسجيل في طور الدكتوراه في الجامعات و المعاهد الصينية لسنة 2025/2026
وأكدت الوزارة أن على المترشحين تسجيل الرغبات بعناية وفق التعليمات و الشروط الواردة في الوثيقة المرفقة الاتصال بهيئة القبول بالجامعات المعنية مسبقا. و تقديم وثائق القبول المبدئي. من إحدى الجامعات
على الأقل. كما يتعين على الطلاب الراغبين بالدراسة باللغة الصينية تقديم شهادة نجاح في إمتحان
HSK4
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