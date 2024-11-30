الصين تُقدم منحة دراسية للطلبة الجزائريين

تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عرض منحة. بدون نفقات السفر الدولي لفائدة 30 طالب جزائري للتسجيل في طور الدكتوراه في الجامعات و المعاهد الصينية لسنة 2025/2026

وأكدت الوزارة أن على المترشحين تسجيل الرغبات بعناية وفق التعليمات و الشروط الواردة في الوثيقة المرفقة الاتصال بهيئة القبول بالجامعات المعنية مسبقا. و تقديم وثائق القبول المبدئي. من إحدى الجامعات

على الأقل. كما يتعين على الطلاب الراغبين بالدراسة باللغة الصينية تقديم شهادة نجاح في إمتحان

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