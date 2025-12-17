الصين تقدم منح دراسية للطلبة الجزائريين.. وهذه هي الشروط

أعلنت جامعة الجزائر 2 عن فتح باب الترشح للاستفادة من منح الحكومة الصينية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت الجامعة أن هذه المنح موجهة لفائدة الطلبة الأوائل في دفعاتهم المسجلين خلال السنة الجامعية 2025–2026. في كل من السنة الثانية ماستر (M2) أو السنة الخامسة مهندس. والراغبين في مواصلة دراستهم في طور الدكتوراه (PhD) بإحدى الجامعات الصينية.

وأكدت جامعة الجزائر 2، أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح حُدد يوم 15 جانفي 2026، وهو أجل نهائي لا يمكن تجاوزه. وذلك قصد ضمان دراسة الملفات في الآجال المحددة وتحويلها إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب.

وشددت الجامعة على ضرورة الالتزام التام باستكمال ملفات الترشح وفق الوثائق المطلوبة. مع التأكيد على أن الطلبة الذين يتحصلون مسبقًا على قبول جامعي من إحدى الجامعات الصينية. مطالبون بإرفاق ما يثبت ذلك ضمن ملف الترشح.

أما بخصوص إيداع الملفات، فأشارت الجامعة إلى أن ملفات الترشح تُرسل حصريًا بصيغة رقمية (ملفات PDF مرفقة بملف Excel). مجمعة في ملف مضغوط واحد لكل مؤسسة، ويتم إيداعها عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وفي ختام الإعلان، دعت جامعة الجزائر 2 طلبتها المؤهلين إلى اغتنام هذه الفرصة العلمية المتميزة. متمنية كامل التوفيق والنجاح لجميع المترشحين.