الصين تقدم مِنح دراسية للطلبة الجزائريين

أعلنت مديرية التعاون والتبادل الجامعي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مِنح دراسية للطلبة الجزائريين من دولة الصين الشعبية “بدون نفقات السفر” الدولي في طوري الماستر والدكتوراه.

وأكدت المديرية أنه يجب على المترشحين الراغبين في الحصول على منح من الصين تسجيل الرغبات بعناية والاتصال بهيئة القبول للجامعات والمعاهد الصينية. للحصول على ورقة القبول أو خطاب القبول المبدئي المسبق عن 30 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين.

كما أشارت المديرية التي وجهت البرقية إلى مختلف المؤسسات الجامعية. إلى ضرورة إعداد القائمة الاسمية قبل 19 جانفي 2023. على أن يتقيد المعنيين بإجراء طلبات التسجيل مباشرة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت سابقا عن فتح مجال الترشيحات للقبول في برنامج التكوين بالخارج. في إطار البرنامج الوطني الإستثنائي وذلك لفائدة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يحضرون لأطروحة الدكتوراه. طبقا لبرنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 2022-2023.

كما دعت الوزارة طلبة الدكتوراه الذين تتوفر فيهم شروط القبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج تقديم ترشيحاتهم لدى المؤسسة الاصلية، وتضمنت تعليمة الوزارة التي أبرقت بها الى رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الوسط والغرب والشرق الشروط القانونية وشروط القبول ومكونات ملف الترشح و آجال تقديم الترشحات وكيفية انتقاء الملفات على مستوى المؤسسات الاصلية.

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