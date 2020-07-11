الصين تكتشف فيروس كورونا في عبوات جمبري مجمد!

أخبار العالم
  • -
  • 0
الصين تكتشف فيروس كورونا في عبوات جمبري مجمد!
بقلم نادية بن طاهر

اكتشفت الجمارك الصينية، وجود فيروس كورونا، على عبوات جمبري أبيض مجمد مستورد من الإكوادور.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن رئيس قسم أمن المنتجات الغذائية المستوردة في دائرة الجمارك الرئيسية في الصين قوله: “أخذت إدارة الجمارك في مدينة داليان في 3 جويلية عينات من حاوية من الجمبري الأبيض المجمد قادمة من أمريكا الجنوبية أنتجتها شركة إكوادورية، وكانت اختبارات كورونا على ثلاث عبوات من الجمبري إيجابية”.

كما اكتشفت جمارك مقاطعة شيامين في نفس اليوم، عينات إيجابية للفيروس على عبوتين من الجمبري الأبيض المجمد القادم من أمريكا الجنوبية، تنتجه شركة إكوادورية.

وحذر المختصون من وجود خطر تلوث بفيروس كورونا، داخل حاويات 3 شركات إكوادورية، إضافة إلى عبوات منتجاتها.

وقررت سلطات الجمارك الصينية ، إلغاء ترخيص هذه الشركات في البلاد، وحظر استيراد منتجاتها مؤقتا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=851445

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com