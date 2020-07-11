الصين تكتشف فيروس كورونا في عبوات جمبري مجمد!

اكتشفت الجمارك الصينية، وجود فيروس كورونا، على عبوات جمبري أبيض مجمد مستورد من الإكوادور.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن رئيس قسم أمن المنتجات الغذائية المستوردة في دائرة الجمارك الرئيسية في الصين قوله: “أخذت إدارة الجمارك في مدينة داليان في 3 جويلية عينات من حاوية من الجمبري الأبيض المجمد قادمة من أمريكا الجنوبية أنتجتها شركة إكوادورية، وكانت اختبارات كورونا على ثلاث عبوات من الجمبري إيجابية”.

كما اكتشفت جمارك مقاطعة شيامين في نفس اليوم، عينات إيجابية للفيروس على عبوتين من الجمبري الأبيض المجمد القادم من أمريكا الجنوبية، تنتجه شركة إكوادورية.

وحذر المختصون من وجود خطر تلوث بفيروس كورونا، داخل حاويات 3 شركات إكوادورية، إضافة إلى عبوات منتجاتها.

وقررت سلطات الجمارك الصينية ، إلغاء ترخيص هذه الشركات في البلاد، وحظر استيراد منتجاتها مؤقتا.