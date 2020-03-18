الصين تكشف لأول مرة اسم دواء أظهر فعالية جيدة في علاج كورونا

أخبار العالم
  • -
  • 0
الصين تكشف لأول مرة اسم دواء أظهر فعالية جيدة في علاج كورونا
بقلم النهار أونلاين

كشفت  السلطات الصينية ولأول مرة إسم دواء أظهر فعالية جيدة في علاج فيروس كورونا.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء نقلا عن وكالة شينخوا الصينية، عن إكمال البحث السريري لدواء “فافيبيرافير”، وهو عقار مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس “كوفيد -19”.

وأفاد “تشانغ شين مين”، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، إن “عقار فافيبيرافير، الذي يعد دواء إنفلونزا تم اعتماده للاستخدام السريري في اليابان في عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=791709

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com