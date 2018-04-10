الصين تنجح في إطلاق أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

نجحت الصين، الثلاثاء، في اطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء، من مركز “جيوتشوان” لإطلاق الأقمار شمال غربي الصين.

وحسبما أفادت به وسائل إعلام صينية، فإن الأقمار الصناعية التي تم اطلاقها، تدعى “ياوقان-31” مخصصة للاستشعار عن بعد وهي صينية الصنع.

وأضافت المصادر، أنه تم حمل الأقمار على متن صاروخ “لونغ مارش-4سيي” وهي الرحلة رقم 271 لعائلة الصاروخ لونغ مارش.

ويشار، إلى أن الأقمار الصناعية ستسخدم لعمل مسوحات للبيئة الكهرومغناطيسية وغيرها من الاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

وكانت الصين، قد أطلقت في عام 2006 القمر الصناعي “ياوقان-1” أول قمر من سلسلة أقمار “ياوقان”.