الصين تهاجم ترامب بفيديو جديد

لا تزال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستمرة وفي تصاعد مستمر من الطرفين.

و نشرت وزارة الخارجية الصينية فيديو انتقدت من خلاله سياسة ترامب ضد بكين ودعت المجتمع الدولى. الى الوقوف بوجه ترامب الذي وصفته بـ”الزعيم الأمريكي المتنمر”.

وجاء في مقطع الفيديو المترجم الى الإنجليزية والصينية: “الانحناء أمام المتنمر أشبه بشرب السم لإرواء العطش، ويزيد من الأزمة”. كما أضافت الخارجية الصينية : “التاريخ أثبت أن الركوع لا يؤدي إلا إلى مزيد من التنمر، والصين لن تركع”.

وروى الفيديو درس تاريخي عما تعتبره الصين “عدوان اقتصادي أمريكي”، ما أجبر شركات على التفكك والتعرض لأزمة مالية والإفلاس. ودفع الاقتصاد الياباني إلى عقود من النمو الهزيل وفق تقرير لشبكة سي ان ان.

وفي المقابل، صورت الصين نفسها كـ”ملاذ” للتجارة الحرة يمكن للدول الأخرى الاستثمار والشراكة معه بأمان، قائلة: “ستصمد بلادنا مهما هبت الرياح. وعلى أحدهم أن يتقدم، حاملاً مشعلاً في يده، ليبدد الضباب وينير الطريق”، داعية كل الدول إلى “الصمود وكسر الهيمنة”.

كما حثت الدول الأخرى على التمسك بموقفها، وعدم الانحياز للولايات المتحدة ضدها، واضافت: “نعلم أن الدفاع عن أنفسنا يُبقي على إمكانية التعاون قائمة، ولن نتراجع، لذا ستسمع أصوات الضعفاء، وسيتوقف التنمر. ولن تختفي العدالة من العالم”.

ووصفت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة في الفيديو بأنها “نمر من ورق”، مشيرة إلى أن الواردات والصادرات الامريكية تشكل أقل من خمس التجارة العالمية، وأن واشنطن لا تمثل العالم بأسره، وقالت: “عندما يتضامن باقي العالم. تصبح الولايات المتحدة مجرد قارب صغير جانح، ولا شك أنها ستواصل التذبذب في مواقفها وممارسة سياسة التشدد”.

ولم يذكر الفيديو تحديداً الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الصينية، أو الرسوم المضادة البالغة التي فرضتها الصين بدورها على السلع الامريكية.