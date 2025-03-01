الصين توجه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي بتجنب السفر لأميركا

أصدرت السلطات الصينية تعليمات لرواد أعمال وباحثين، في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد، بتجنب السفر إلى الولايات المتحدة حرصا على حماية الأسرار الصينية في هذا المجال، وفقا لما نقلته “وول ستريت جورنال”.

وقالت الصحيفة أمس الجمعة إن السلطات تشعر بالقلق من أن خبراء الذكاء الاصطناعي الصينيين. الذين يسافرون إلى الخارج قد يكشفون معلومات سرية عن التقدم الذي تحرزه البلاد.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن السلطات تخشى أيضا أن تحتجز الولايات المتحدة المسؤولين التنفيذيين. لاستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات مع الصين، مشيرة إلى احتجاز مسؤولة تنفيذية بشركة “هواوي” في كندا. بناء على طلب واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى.

وقال تقرير الصحيفة إن المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وغيرها من الصناعات الحساسة استراتيجيا، مثل الروبوتات، يجري ثنيهم عن السفر إلى الولايات المتحدة وحلفائها سوى للضرورة القصوى.

كما أوضح التقرير أن المسؤولين التنفيذيين الذين يختارون السفر يتلقون تعليمات بالإبلاغ عن خططهم قبل المغادرة. وعند العودة يطلعون السلطات على ما فعلوه ومن التقوا معهم.

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