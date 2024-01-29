الصين توقف إصدار التأشيرات لمواطني هذا البلد

أعلنت السلطات الليتوانية أن البعثة الصينية في فيلنيوس قررت وقف إصدار التأشيرات لمواطني ليتوانيا.

وفي تأكيده للخبر، قال وزير خارجية ليتوانيا، غابرييليوس لاندسبيرجيس، إن السلطات الصينية أبلغته بالأمر.

وفي الوقت نفسه، أكد الوزير لاندسبيرجيس أنهم لم يتلقوا أي معلومات أخرى حول هذا الموضوع. مما يشير إلى أنهم لا يعرفون الأسباب التي ربما دفعت الصين إلى تعليق إصدار التأشيرة لليتوانيا.

ووفقا للإذاعة والتلفزيون الوطني الليتواني، لم يتم إبلاغ ليتوانيا بمدة تعليق التأشيرة أيضًا. مما ترك البلاد في حالة تخمين حول ما قد دفع الصين لاتخاذ هذا القرار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها الصين إصدار التأشيرات لليتوانيا. وأوضح المصدر نفسه أنه في وقت سابق، قررت البعثة الصينية في البلاد، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. وقف إصدار التأشيرات لمواطني ليتوانيا مؤقتا.

وقالت السلطات الصينية حينها إن القرار اتخذ لأسباب فنية. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل حتى خلصت السلطات الليتوانية. إلى أنه تم تعليق التأشيرات بسبب قرار البلاد فتح مكتب تمثيلي تايواني في فيلنيوس.

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أزمة في ذلك الوقت، حيث قال الوزير لاندسبيرجيس العام الماضي. إن مسؤولين من كلا الطرفين يجرون محادثات تهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين ليتوانيا والصين.

خلال فترة تعليق إصدار التأشيرة، لن يتمكن مواطنو ليتوانيا من التقدم للحصول على الوثيقة. وبالتالي، بدون تأشيرة، لن يتمكنوا من دخول الصين.

وبينما قررت الصين تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الليتوانيين. فإن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة لمواطني بعض دول الاتحاد الأوروبي / منطقة شنغن الأخرى.

قررت الصين إسقاط متطلبات التأشيرة لجميع حاملي جوازات السفر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا في 1 ديسمبر 2023. ومنذ ذلك الحين، تمكن مواطنو هذه الدول من دخول الصين بدون تأشيرة. للإقامة لمدة تصل إلى 15 يوما دون الحاجة للخضوع لإجراءات التأشيرة.