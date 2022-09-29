كشف القائم بأعمال سفارة الصين بالجزائر كيان جين، أن الصين تولي إهتماما كبيرا لتطوير العلاقات مع الجزائر. مذكرا بالتقدم الكبير الذي أحرز خلال السنوات الاخيرة بين البلدين في شتى مجالات التعاون.

وأشار كين جين خلال مداخلته بمناسبة إحياء الذكرى الـ 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أن “الصين تولي إهتماما كبيرا لتطوير العلاقات مع الجزائر. حيث طورت الصين والجزائر في سنة 2022 صداقتهما التقليدية بشكل أكبر. و عززتا تضامنهما و تعاونهما وبالتالي تحقيق تطور جديد هام في علاقاتنا الثنائية”.

كما أعلن عن التوقيع المقبل على المخطط الخماسي للتعاون الإستراتيجي الشامل. ومخطط العمل الخاص بالمشاركة في إقامة مبادرة “الحزام والطريق” والمخطط الثلاثي للتعاون في مجالات هامة.

ولدى تجديده لدعم الصين لانضمام الجزائر إلى عائلة البريكس الكبيرة، أشار الدبلوماسي الصيني إلى حصيلة تعاون “براغماتي ومثمر” بين البلدين. مشيرا خاصة الى برقيات التهنئة التي وجهها قادة الصين وفي مقدمتهم الرئيس شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر.

كما ذكّر بمشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد. في الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية الذي نظمته. وكذا مشاركة الجزائر أيضا بصفتها عضوا هاما في مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية.

هذا وأعرب الدبلوماسي الصيني عن ارتياحه للتعاون الثنائي سيما في مجال الصحة. عبر إنتاج اللقاحات مع مجمع صيدال وإنجاز المنشئات القاعدية والطاقة والمناجم. مشيرا إلى أن الجزائر ستكون ضيف شرف الطبعة الـ 29 للمعرض الدولي للكتاب ببكين.

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