الصين تُفند إصابة 3 باحثين من معهد ووهان بكورونا في نوفمبر 2019

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الصين تُفند إصابة 3 باحثين من معهد ووهان بكورونا في نوفمبر 2019
بقلم نادية بن طاهر

ردت وزارة الخارجية في الصين، على تقرير أمريكي حول إصابة 3 باحثين من مختبر ووهان بكورونا في نوفمبر 2019.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، تشاو لي جيان، في تعليقه على تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال”، إنه لا يستند إلى أساس من الصحة.

وأضاف ذات المتحدث، إن معهد ووهان، لم يسبق له العثور على فيروس كورونا قبل 30 ديسمبر 2019.

وتابع لي جيان، بأنه لم يُصب أي من موظفي المعهد بفيروس كورونا، قبل 23 مارس 2020.

هذا ونشرت الصحيفة المذكورة، تقريرا استخباراتيا أمريكيا، يفيد بإصابة 3 باحثين بمختبر ووهان بمرض تشبه أعراضه كورونا، في نوفمبر 2019.


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