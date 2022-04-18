الصين: شنغهاي تعلن عن أولى حالات الوفاة بكورونا
أعلنت شنغهاي، أكبر مدن الصين، عن تسجيلها لأول حالة وفاة بفيروس كورونا بعد نفشيه في هذه المدينة الصناعية الكبرى.
وقالت حكومة بلدية شنغهاي إن 3 أشخاص مصابين بكورونا لقوا حتفهم، تراوحت أعمارهم بين 89 و91 وكانوا جميعهم يعانون أيضا من أمراض مزمنة.
كما أن حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها حديثا، هي الأولى في الصين منذ وفاة شخصين في منتصف مارس بمقاطعة جيلين الشمالية الشرقية.
وكانت هذه أول حالات وفاة بالفيروس منذ أكثر من عام في البلاد.
وشنغهاي هي حاليا مركز أسوأ انتشار لفيروس كوفيد في الصين بعد ووهان قبل أكثر من عامين.
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الصين تُسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا
أعلنت السلطات الصحية في الصين عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت أكثر من 20 ألف اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا للجنة الصحة في الصين فقد بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 20614 إصابة جديدة.
لترتفع بذالك عدد الحالات المسجلة يوميا بمقدار 2.33 مرة مقارنة بالأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث تم اكتشاف 8825 مصابا.
كما تجاوز عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج حاليا في الصين 138.5 ألف شخص، أي بزيادة قدرها 78.5% عن 30 مارس المنقضي.
الى جانب ذالك، ووفقا للأرقام الرسمية منذ بداية الجائحة، أصيب 158.7 ألف شخص في الصين، كما وتوفي في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة 4638 شخصا بسبب فيروس كورونا.
كورونا ينتشر مجددا في الصين
كما تعرف الصين، انتشارا جديدا لكورونا، حيث سجل البر الرئيسي أمس الإثنين 1173 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.
وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن من بين حالات الإصابة المحلية المذكورة سجلت 792 حالة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد.
كما تم تسجيل 268 حالة في مدينة شنغهاي، و17 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ. و62 حالة إصابة جديدة وافدة في أرجاء البر الرئيسي.
وتم تسجيل 15355 حالة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني، بما فيها 15239 حالة محلية و116 حالة وافدة، وفقا للجنة.
ومن بين الحالات بدون أعراض، تم الإبلاغ عن 13086 حالة في شنغهاي و1680 في جيلين.
كما تم تسجيل تعافي 1899 مريضا، فيما لا يزال في مستشفيات البر الرئيسي حاليا 25060 مريضا، يتلقون العلاجات الطبية المناسبة. بينهم 63 مريضا في حالات صحية خطيرة.
هذا ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بكوفيد-19. فيما يبقى العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ تفشي الجائحة في الصين عند 4638 شخصا.
كما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 157378 حالة، حتى يوم الاثنين.