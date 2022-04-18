الصين: شنغهاي تعلن عن أولى حالات الوفاة بكورونا

أعلنت شنغهاي، أكبر مدن الصين، عن تسجيلها لأول حالة وفاة بفيروس كورونا بعد نفشيه في هذه المدينة الصناعية الكبرى.

وقالت حكومة بلدية شنغهاي إن 3 أشخاص مصابين بكورونا لقوا حتفهم، تراوحت أعمارهم بين 89 و91 وكانوا جميعهم يعانون أيضا من أمراض مزمنة.

كما أن حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها حديثا، هي الأولى في الصين منذ وفاة شخصين في منتصف مارس بمقاطعة جيلين الشمالية الشرقية.

وكانت هذه أول حالات وفاة بالفيروس منذ أكثر من عام في البلاد.

وشنغهاي هي حاليا مركز أسوأ انتشار لفيروس كوفيد في الصين بعد ووهان قبل أكثر من عامين.

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