الصين قدمت أزيد من ملياري جرعة لقاح ضد كورونا لمواطنيها

كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنها قدمت لمواطنيها ما مجموعه 7.5 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، أمس الجمعة، ليصل المجموع الكلي للتلقيحات إلى 2.092 مليار، بين جرعة وجرعتين.

في وقت تعاني فيه دول العالم تحت وطأة كورونا، الإصابات في الصين لا تتجاوز العشرات.

وتسعى الصين إلى تطعيم 70 إلى 80 في المئة من سكانها بحلول منتصف العام المقبل، وفقا للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبدأت الصين برنامج التطعيم في ديسمبر الماضي، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر، وبينهم العاملون في المجال الطبي، ومن يعملون أو يدرسون في الخارج.

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