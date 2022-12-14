الصين: من المستحيل تحديد حجم موجة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الصينية، بأن البلد يواجه طفرة إصابات بكوفيد-19 غير أنه بات من “المستحيل” تحديد حجمها.

حيث لم تعد فحوص الكشف إلزامية في ظل التخفيف المفاجئ للقيود الصحية.

وحسب وكالة أ ف ب، تطال هذه الموجة الجديدة من الإصابات بصورة خاصة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.

وتزداد الحالات بسرعة في بكين حيث أفادت بعض الشركات عن إصابة 90 بالمائة من موظفيها.

وأكدت وزارة الصحة أن الأرقام الرسمية لم تعد تعكس الواقع. موضحة أن “معظم حاملي الفيروس من غير أن تظهر عليهم أعراض لم يعودوا يخضعون لفحوص بي سي آر”.

وبات معظم الناس يجرون الفحوص الذاتية في منازلهم، من غير أن تتمكن السلطات الصحية من إحصاء عددهم.

وقامت الصين الأسبوع الماضي بتليين القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

وتم الإعلان عن نهاية الحجر الصحي التلقائي في مراكز خاصة للذين تظهر الفحوص إصابتهم.

ونتيجة لذلك تراجع عدد الأشخاص الذين يبادرون إلى الخضوع لفحص، ما أدى منطقيا إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة حسابيا.