الصين.. نتائج إيجابية للقاح التجريبي الجديد ضد كورونا

قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الأحد، إن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تشير إلى أنه قد يكون آمنا وفعالا.

ويعتبر هذا اللقاح ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية.

وقالت الشركة حسب وكالة رويترز، إنه وفقا لبيانات أولية فقد حفز اللقاح التجريبي، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية في كل المشاركين الذين تلقوه في‭‭ ‬‬المرحلة الأولى.

وتمر التجربة السريرية على مرحلتين تشمل 1120 من الأصحاء، لكن الشركة لم تفصح عن مشاهدات محددة.

وسمحت السلطات لشركات ومراكز أبحاث صينية بتجربة ثمانية لقاحات محتملة على البشر في الصين وفي الخارج.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية إن لقاحا محتملا آخر أنتجته وحدتها حفز أيضا إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان في تجارب سريرية.

ويحتاج أي لقاح لأن يثبت فاعليته في مرحلة ثالثة من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع.