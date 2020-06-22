الصين: نجاح التجارب الأولية على البشر لأول لقاح ضد كورونا

كشف معهد “ووهان” التابع لشركة “ساينوفارما” الصينية، نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس كورونا.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن موقع “تشاينا دوت أورغ”، أن النتائج أظهرت أن اللقاح كان آمنا ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير.

كما نجح اللقاح، في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية بعد تلقيهم جرعتين في غضون 28 يوما.

وحصل هذا اللقاح، في 12 أفريل الماضي، على موافقة للتجارب السريرية، وبدأت المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية في محافظة ووتشي بمقاطعة هنان.

وأجريت التجارب السريرية لمدة 66 يوما، وظهرت بيانات السلامة والفعالية للقاح المعطّل بعد حقنتين.

وقدمت التجارب التي تعد الأطول مدة في العالم، البيانات الأكثر شمولا، كما أثبتت النتائج أن اللقاح هو الأكثر فعالية مما يوفر بيانات علمية قابلة للتقييم للوقاية من وباء كورونا.

وأوضحت الشركة إن تجارب اللقاح شملت أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18-59 عاما، وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات على التوالي، جرعات منخفضة ومتوسطة وعالية من اللقاح، كما خضعوا لعمليات تطعيم مختلفة.

وكشفت الشركة أنها تعمل بنشاط على تعزيز التعاون الخارجي في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وحددت نوايا التعاون مع الشركات والمؤسسات في العديد من البلدان.