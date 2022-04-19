الصين..نصف مليون إصابة بكورونا منذ بداية مارس

أعلنت السلطات الصينية عن رصدها لنصف مليون إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد منذ بداية شهر مارس.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد، أنه تم من الفاتح مارس إلى 18 أفريل، اكتشاف 497214 حالة إصابة محلية في أراضي 31 وحدة إدارية إقليمية

على مستوى المقاطعة لجمهورية الصين الشعبية وفيلق شينغ يانغ للإنتاج والبناء.

كما سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 21600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذا هو الحد الأدنى للزيادة اليومية منذ السادس من الشهر الجاري.

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كما أعلنت شنغهاي، أكبر مدن الصين، عن تسجيلها لأول حالة وفاة بفيروس كورونا بعد نفشيه في هذه المدينة الصناعية الكبرى.

وقالت حكومة بلدية شنغهاي إن 3 أشخاص مصابين بكورونا لقوا حتفهم، تراوحت أعمارهم بين 89 و91 وكانوا جميعهم يعانون أيضا من أمراض مزمنة.

كما أن حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها حديثا، هي الأولى في الصين منذ وفاة شخصين في منتصف مارس بمقاطعة جيلين الشمالية الشرقية.

وكانت هذه أول حالات وفاة بالفيروس منذ أكثر من عام في البلاد.

وشنغهاي هي حاليا مركز أسوأ انتشار لفيروس كوفيد في الصين بعد ووهان قبل أكثر من عامين.

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