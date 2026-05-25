الصّحة السّعودية تؤكد خلو موسم الحج من تفشي أي فيروسات

أكد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، خلو موسم الحج 1447هـ_2026م، من أي تفشيات وبائية أو فيروسية، مطمئنا الحجاج بشأن المخاوف المرتبطة بفيروس “هانتا”، ومشددا على أن الوضع الصحي لضيوف الرحمن مطمئن.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين، التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية لموسم الحج 1447هـ_2026م، فيما فعّلت السعودية. واحدة من أكبر منظومات إدارة الحشود في العالم لاستقبال ملايين الحجاج خلال أيام معدودة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن السلطات السعودية، تشغيل شبكة متكاملة للنقل والتفويج والخدمات. الصحية والأمنية، مدعومة بأنظمة رقمية للتحكم بحركة الحشود وتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور