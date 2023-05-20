الضباب الكثيف.. الدرك الوطني يحذر ويقدم النصائح

حذر مركز الإعلام التابع للدرك الوطني “طريقي”، من تشكل ضباب كثيف، خاصة في المرتفعات، خلال ساعات الصباح أو المساء. كما قدم الدرك الوطني، جملة من النصائح والإجراءات التي يمكن للسائق التقيد بها من أجل سلامته.

وجاء في منشور مركز “طريقي” على الفايسبوك “قد يتشكل الضباب في أي وقت من السنة خاصة خلال ساعات الصباح أو المساء”. “كذلك يتشكل الضباب الكثيف بكثرة وخاصة على المرتفعات، مسبباً ضعف الرؤية وصعوبة تقدير المسافات والسرعات.”

كما تابع الدرك الوطني “الضباب هو كالشاشة السوداء أمام عيني السائق”. تابعا “فإنك لا ترى من خلاله، وأشعة الضوء الخارجة من مصابيحك لا تخترقه والقادم أمامك لا يراك”.

ونصح الدرك الوطني، السائقين بتخفيف السرعة لتتناسب مع الرؤية، بحيث يمكن التوقف ضمن مسافة أو مجال الرؤية. وترك مسافة إضافية في الأمام وعدم الاعتماد على السائق الأمامي أثناء السير. وكذا استخدم أضواء التلاقي(الضوء المنخفض). لأن أضواء الطريق (الضوء العالي) تشتت البصر وتسبب الإبهار، والبقاء في وسط المسار أو الطريق. وإنارة مصباح الضباب الخلفي الأحمر إذا وجد، وإطفاء أضواء الضباب فور انقشاعه والانتقال فورًا إلى أضواء الوضعية أو الطريق. قائلا “فغير ذلك سيؤدّي إلى خطف بصر السائقين القادمين في الاتجاه المعاكس”. واستخدام المسّاحات بسرعة منخفضة. وإذا اضطر السائق للوقوف وانتظار تحسن الحالة، يجب عليه إيجاد مكان آمن وترك أضواء الطوارئ الرباعية مشتغلة. كما حذر “طريقي”، من محاولة التجاوز في الضباب.