الضباب يتسبب في اصطدام جمل بمركبة في ورقلة
صورة مركبة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، حادث اصطدام جمل بمركبة في الطريق الرابط بين حاسي مسعود وورقلة.
وحسب النشطاء فإن الحادث وقع بسبب الضباب الكثيف وانعدام الرؤية التي تعرفها الطريق.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، حادث اصطدام جمل بمركبة في الطريق الرابط بين حاسي مسعود وورقلة.
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