الضباب يتسبب في اصطدام جمل بمركبة في ورقلة

أخبار الجزائر
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الضباب يتسبب في اصطدام جمل بمركبة في ورقلة صورة مركبة
بقلم أمينة لعلالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، حادث اصطدام جمل بمركبة في الطريق الرابط بين حاسي مسعود وورقلة.

وحسب النشطاء فإن الحادث وقع بسبب الضباب الكثيف وانعدام الرؤية التي تعرفها الطريق.

#شاهد 😱 😱 بسبب الضباب انعدامت الرؤية و الجمال (البعير ) يصطدم بالمركبات طريق حاسي مسعود _ ورقلة

Publiée par ‎ورقلة تحت المجهر √ مشاكل وانشغالات سكان ورقلة‎ sur Dimanche 18 novembre 2018


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