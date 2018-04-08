الضحية “ابراهيم” المتهم باغتصاب “ايناس” من الوادي يرد.. ويوضح

فند الشاب “ابراهيم” من ولاية عين الدفلى الاشاعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتهمونها فيها باغتصاب الفتاة “ايناس” من الوادي.

وأوضح “ابراهيم” في الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي انه ليس أي علاقة بقضية اغتصاب الفتاة.

واتهم الشاب بتهمة لا أساس لها من الصحة حيث قام عناصر الدرك بالبطحية بعين الدفلى باستدعاء ابراهيم والتي قامت بدورها الاتصال بمصالح الدرك الوطني والشرطة بولاية واد سوف والتي أكدت هذه الاخيرة بعدم أي شكوى بخصوص القضية.

وبهذا أمر وكيل الجمهورية مصالح الدرك الوطني بعين الدفلى بفتح تحقيق حول القضية.

وأثارت الاشاعات بشكل كبير على الشاب ابراهيم والتي مست بسمعته وأثرت عليه نفسيا ما جعله يوكل أمره لله على من اتهموه ونشروا الخبر الكاذب.