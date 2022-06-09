طالب جامعي يفجر فضيحة:”تركت طلبة يعملون في الحانات بتركيا وآخرون مارسوا نشاطا مشبوها خشية التشرد” 

أماطت جلسة محاكمة المتهمين الرئيسيين في قضية النصب على الطلبة، اللبس عن عديد الحقائق التي كانت وراء وقوع عشرات الطلبة الجامعيين ضحايا نصب من طرف المتهم صاحب الشركة الوهمية futur gate المدعو رزاقي اسامة، من خلال تعرض بعض الطلبة الذين سافروا الى الخارج اوكرانيا وتركيا بنية اكمال الدراسة في جامعات محترمة، الى العمل في “الحانات “، خشية التشرد في الشوراع، لعدم توفر اقامات جامعية تأويهم حسب الوعود التي قدمتها الشركة، وادعت انها متوفرة ، على غرار لجوء طالبات جامعيات من بينهن قصر الى العمل في نشاط مشبوه، وتعرض بعضن للمساومة في شرفهن، وهي الفضيحة الاخلاقية التي تحفظ عن ذكرها عديد الطلبة الذين استمعت اليهم المحكمة لمدة قاربت الثلاث ساعات، لرفض بعض الضحايا انكشاف امرهم لحجم الاحراج الذي سيقعون فيه أمام ذويهم واهاليهم.

وفي ذات السياق، كشف ااضحية الطالب الجامعي ” س.عبد الرزاق” للقاضي بننبرة غضب ممزوجة بالحزن، عن الواقع المر الذي صادفه خلال وصوله الى تركيا للدراسة هناك ، بعدما دفع للمتهم ” رزاقي اسامة” مبلغ 350 مليون سنتيم كتكاليف التمدرس، اين وجد نفسه ضائعا في،شوراع تركيا بدون مأوى، لعدم مقابلة الشخص الذي ادعى ” اسامة” انه سيكون في انتظاره بالمطار فور وصوله، واضاف الضحية أنه اضطر الى الكراء من مصاريفه الخاصة مع صديقه، أما بعض الطلبة الذين كانوا ضمن الرحلة معه، فقد اضطر منهم للعمل ب” الحانات” واخرون دخلوا في عالم مخيف، تأسف عن ذكره.

وأردف الضحية أنه تعرض الى التهديد من طرف ثلاث أشخاص يعملون بشركة futur gate ارسلهم رزاقي بغرض الاعتداء عليه، بعدما ظهر في اول بث مباشر من مطار ” اتاترك” مع صانعة المحتوة” نهلة tv, ومولود عبروش، فضح فيه نشاط الشركة.

ولعل الاخطر في تصريحات الضحية، هو استعمال المتهم الرئيسي في تنقلاتها لسيارة ذات رقم تسلسلي مزور، بحيث شاهده على متنها وخلالها سلبه جواز سفره وهدده بحجزه في حال التبليغ عنه او فضحه.