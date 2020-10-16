الضحية يعمل “كلونديستان”..مجهولون يذبحون ستينيا ويرمون جثته على الطريق في بسكرة!

اهتزت، أول أمس، ولاية بسكرة على جريمة بشعة راح ضحيتها شيخ في الستينات من العمر، تعرض للقتل ذبحا من طرف مجهولين.

الحادثة وقعت ليلا في إقليم “فوغالة” بالطريق الوطني رقم 46، إثر العثور على الضحية جثة هامدة ملقاة قرب سيارته من نوع “شيري كيوكيو”، حيث اتضح بأنه تعرض للقتل ذبحا من الوريد إلى الوريد، ليتم تبليغ الحماية المدنية والدرك الوطني، الذين تنقلوا إلى المكان للمعاينة قبل إجلاء الجثة بعد تطويق موقع العثور على الجثة ورفع كل ما يفيد المحققين للوصول إلى الفاعلين، حيث يرجح بأن المتورطين اقتادوا الضحية لنقلهم عبر مركبته ليلا قبل الاعتداء عليه ومحاولة الاستيلاء على سيارته، على اعتبار أنه معروف بمزاولة نشاط نقل الأشخاص “فرودور” ويقطن بحي “سيدي رواق” بمدينة “طولڤة”، حيث باشرت الضبطية المختصة إقليميا التحقيق بالتنسيق مع النيابة بتمشيط المكان لتعقب الفاعلين بعد تلقي معلومات حول فرارهم من مسرح الجريمة، تاركين الضحية قرب مركبته ينزف حتى وفاته.