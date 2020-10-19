الضحيتان تبلغان من العمر 6 و7 سنوات..مصرع طفلتين بعد سقوط جدار طوبي في قصر “تيلولين الشرفاء” بأدرار

خلّف انهيار جدار طوبي في حدود الساعة السابعة من مساء أول أمس الأحد، موازاة مع صلاة المغرب، وفاة فتاتين في عمر الزهور، وذلك بالقرب من منزلهما العائلي وبمحاذاة إحدى المدارس القرآنية في قصر “تيلولين الشرفاء” الواقعة بحوالي 80 كلم جنوب عاصمة الولاية أدرار، وهو ما أكدته مصالح الحماية المدنية التي تدخلت عناصرها التابعة للوحدة الثانوية لدائرة “زاوية كنتة” بعد ذلك لنقل الضحيتين إلى مستشفى المنطقة.

وحسب ما أفاد به مواطنون من القصر المذكور، فإن الفتاتين تبلغان من العمر 6 و7 سنوات، كما أن إحداهما كانت تستعد للدخول المدرسي للالتحاق بالسنة الثانية ابتدائي.

ووفق مصادر محلية، فإن أهل الضحيتين والجيران أطلقوا عملية بحث عن الفتاتين بعد خروجهما للعب وتأخرهما عن العودة، إلى أن نزل الخبر كالصاعقة، وتفاجأ الجميع بالعثور عليهما تحت أنقاض الجدار، حيث تم بعد ذلك إبلاغ مصالح الحماية ومحاولة تدخل بعض المواطنين لإنقاذهما، غير أن الموت خطفهما من دون سابق إنذار.