الضرائب.. التحقيق في مصدر المداخيل والإطلاع على الحسابات البنكية

كشفت عبد اللطيف أمال المديرة العامة للضرائب، أن المديرية تملك مختلف الآليات من المراقبة الجبائية والتحقيق في المحاسبة. والتحقيق في المداخيل ومصدر المداخيل والإطلاع على الحساب البنكي لكشف مختلف الشبهات.

جاء هذا خلال إجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة خلادي زهير. رئيس اللجنة إلى جانب إطارات من وزارة العدل و وزارة المالية. في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005. و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما .

كما قدمت من خلاله المديرة العامة للضرائب توضيحات حول دور المديرية العامة للضرائب من رقابة جبائية و تحصيل ضريبي و التعاملات مع المصالح المعنية ضمن البحث عن مصادر الأموال و المداخيل. بما في ذلك إمكانية الاطلاع على مختلف المعلومات من حسابات بنكية. كما أكدت في نفس السياق على أن المديرية العامة للضرائب معنية بمشروع القانون ومختلف التدابير والمساهمات لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، أن المديرية تملك مختلف الآليات من المراقبة الجبائية والتحقيق في المحاسبة والتحقيق في المداخيل ومصدر المداخيل و الاطلاع على الحساب البنكي لكشف مختلف الشبهات. كما أكدت لإطارات وزارة المالية أن مصالح الضرائب تقوم بالتقييم والبحث عن مصدر الأموال عن طريق مراقبة مختلف المداخيل.

من جهتهم تساءل النواب أثناء النقاش المفتوح حول مدى فعالية القوانين ومدى مكافحة التهريب الضريبي بما في ذلك معرفة آليات الإخطار الضريبي في المعاملات العقارية .

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