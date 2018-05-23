الضغط يُعيد مبولحي وفيغولي .. ولكروم مُفاجأة ماجر الجديدة

حملت قائمة الناخب الوطني رابح ماجر مُفاجأت عديدة مثلما وعد بذلك أبرزها عودة الثنائي الحارس رايس وهاب مبولحي وسفيان فيغولي.

وأثبت ماجر مرة أخرى ضُعف شخصيته بالإستسلام للضغوط الإعلامية والجماهيرية المُطالبة بإستدعاء الثنائي رغم أن مُقربيه يعرفون عدم رغبته بذلك.

وعرفت القائمة مُفاجأة بإستدعاء لاعب شباب بلوزداد سيد علي لكروم لأول مرة للمنتخب الأول بعد أن كان في المنتخب المحلي.

هذا وإستدعى الطاقم الفني للخضر لاعب إيستوريل البرتغالي رفيق حليش وكذا الظهير الأيمن للنادي الإفريقي مختار بلخيثر بعد طول غياب.

في حين واصل تهميشه للثنائي رياض بودبوز وأدم أوناس جناح نابولي فيما إستبعد سفير تايدر متوسط ميدان إمباكت مونتريال الكندي.