الضمان الإجتماعي.. إبرام اتفاقية لتحسين ظروف الولادة بالمستشفيات الخاصة

أشرف وزير العمل، شوقي عاشق يوسف، رفقة وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم، على إبرام اتفاقية لتحسين ظروف الولادة بالمؤسسات الاستشفائية.

وتم توقيع هذه الإتفاقية، بين كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وعدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.

ويأتي ذلك، في اطار التعاقد “نظام الدفع من قبل الغير”، بهدف تحسين ظروف الولادة.

وتخص هذه الاتفاقية في مرحلة أولى، عدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة في بعض الولايات كعملية نموذجية.

وقد وقع على هذه الاتفاقية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، عبد الرحمان لحفاية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء، توفيق حنون.

بالإضافة لمسيري عدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة بولايات سوق أهراس وتيسمسيلت والجزائر العاصمة وبجاية وورقلة، وخنشلة وتلمسان وعين الدفلى.

وأوضح عاشق يوسف في كلمة له أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار المسعى الدائم للقطاع الرامي إلى توفير خدمات طبية ذات نوعية لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

وأضاف الوزير، أن هذا الاجراء يمكن المؤمن لهم اجتماعيا من الحصول على خدمات صحية دون دفع التكاليف، وذلك بواسطة نظام الدفع من قبل الغير.

وستساهم هذه الاتفاقية في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية بالنظر للعدد الكبير للولادات المسجلة سنويا.

ومن جهته أكد وزير الصحة، أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة قفزة نوعية لتحسين التكفل بالولادات على مستوى التراب الوطني.

وتتعلق الإتفاقية، بتحديد شروط و كيفيات التكفل بالولادات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسات الاستشفائية الخاصة، ويتعلق الأمر بالمؤمن لهن اجتماعيا وزوجة المؤمن له اجتماعيا.