الضمان الإجتماعي: الحكومة لا ولن تتخلى عن الحماية الإجتماعية

نفى مدير التشريع والتنظيم للضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، تخلي الحكومة الجزائرية، عن الحماية الإجتماعية.

وأوضح،بن طالب خلال استضافته،في قهوة وجورنان،اليوم الأحد،أن قانون المالية تضمن أكثر من 500 مليار دج دعم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وأشار، أن موضوع الحماية الإجتماعية،مفصول فيه، وكرسه بيان أول نوفمبر، وأكد عليه رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن الحكومة تعمل على تسجيد هذا البرنامج في أرض الواقع.

وذكر ضيف الحصة، أن قانون المالية تضمن أيضا أكثر من 440 مليار دج للأسر وما يفوق 330 مليار دج للسياسة الصحية.

بالإضافة إلى ما يفوق 350 مليار دج للسياسة السكن، وأكثر من 300 مليار من طرف الصندوق الوطني للاستثمار