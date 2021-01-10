الطائرة الإندونيسية المنكوبة.. العثور على أشلاء وحطام في البحر

أعلنت السلطات الإندونيسية، أن الطائرة المنكوبة قد تحطمت بالكامل في مياه بحر جاوة، أين تم العثور على أشلاء وأجزاء من الحطام.

وحسب المتحدث بإسم القوات البحرية الأندونيسية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على كثير من الحطام في البحر.

وهو ما يدل على إن الطائرة المنكوبة، قد تحطمت بشكل كلي.

كما تم تسليم عدة أكياس تحتوي على أشلاء للركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

بالإضافة إلى حطام الطائرة وأسلاكا كهربائية، وبقايا مقاعد، وملابس أطفال.

هذا وتم تحديد موقعي الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

وتحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز “بوينغ 737-500″، والتي كانت تقل 65 راكبا، أمس السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة.