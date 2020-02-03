الطائرة الجزائرية العائدة من ووهان الصينية تحط بأرض الوطن

وصلت، اليوم الاثنين، الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، الى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة.

وحطت الطائرة التي سيتم اجلاء فيها 36 جزائريا ورعايا تونسيين، ورعايا ليبيين، وموريطانيين في العاصمة، بحدود الساعة منتصف النهار.

وقامت السلطات المعنية، بعزل طائرة الجوية الجزائرية القادمة من ووهان، في “T1” بالمطار القديم.

وحسب بيان من الرئاسة الجزائرية، فإن رئيس الجمهورية أمر بترحيل الرعايا الليبيين والتونسيين والموريتانيين ضمن نفس الرحلة الجزائرية الخاصة، بطلب من سلطات بلدانهم.

وشرعت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، في إجلاء أبناء الجالية الجزائرية بمدينة ووهان الصينية.

للإشارة الرحلة الخاصة ستتكفل بإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلبة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر، بإجلاء ابناء الجالية المقيمة بمقاطعة يوهان الصينية ومعظمهم من الطلبة.

للتذكير، ناشد الطلبة الجزائريين المتواجدين بمدينة ووهان الصينية السلطات الجزائرية باجلائهم بعد تأزم الوضع في المنطقة بعد انتشار فيروس كورونا.