الطائرة الروسية تواصل إخماد الحرائق بالطارف

تواصل الطائرة الروسية “بيريف بي اي 200 ” طلعاتها لتبريد وإخماد مواقد الحرائق المتبقية في غابات ولاية الطارف، اليوم الإثنين.

وحسب ما صرح به المدير المحلي للحماية المدنية، المقدم عبد الرزاق بولجاج، لوكالة الأنباء، نفذت هذه الطائرة الروسية المستأجرة بداية من بعد ظهر أمس الأحد العديد من الطلعات لمكافحة الحرائق بعد إصلاح عطبها.

وكانت أولى مهماتها عبر منطقة واد الحوت ببلدية رمل السوق ومنطقة بومالة و غابة طونقة.

وقامت الطائرة الروسية بأكثر من 27 عملية استهدفت المناطق المذكورة. لتبريد كل ما تبقى من بقايا الأشجار بسبب المساحة الشاسعة التي مستها الحرائق.

وقال ذات المتحدث أن الطائرة الروسية تحط بشاطئ بحيرة الطيور لملء خزاناتها بالمياه. قبل المغادرة والتوجه إلى بؤر الحرائق التي لا تزال جمراتها مشتعلة.

وكانت الطائرة الروسية مدعومة بثلاث حوامات واحدة تابعة للحماية المدنية واثنثين للجيش الوطني الشعبي.

وانطلقت الطائرة، مرة أخرى فجر اليوم الاثنين لدعم الفرق البرية المشكلة من أعوان الحماية المدنية ورجال الغابات. للقضاء بشكل نهائي على جميع المواقد التي لا تزال تشكل بعض الخطر.

والطائرة الروسية عبارة عن طائرة برمائية متعددة المهام. وهي مصممة لمهام مكافحة الحرائق يمكن أن تصل حمولتها إلى 12 ألف لتر من الماء.

هذا وكشف ذات المتحدث، أن مصالح الحماية المدنية قد سخرت أكثر من 58 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير. و أزيد من 260 عونا للقيام بعملية تمشيط واسعة عبر الأماكن التي مستها الحرائق عبر الولاية.