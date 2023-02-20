الطائي السعودي يريد تحصين سعيود

عرضت إدارة نادي الطائي السعودي، على لاعبها الجزائري، أمير سعيود، تجديد عقده مع الفريق، بهدف تحصينه من الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وينتهي عقد سعيود مع الطائي، شهر جوان المقبل، بعدما وقع مع النادي صيف 2021 عقدا لموسمين، إثر نهاية عقده مع شباب بلوزداد.

وأفادت صحيفة “الرياضية” بأن الطائي فتح مفاوضات مباشرة مع سعيود وزميله، الزيمبابوي نولدج موسونا والكاميروني كولنز فاي، من أجل تجديد عقودهم المنتهية الصيف المقبل.

مشيرة إلى أن إدارة النادي السعودي، تهدف من الخطوة إلى استقرار الفريق، خاصة في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الثلاثي.