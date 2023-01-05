قناة النهار الطارف : آدم قويرة..شاب يأمل الوقوف على رجليه من جديد بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2023 - 16:34 صحة شارك غرِّد أرسل 43 0 الطارف : آدم قويرة..شاب يأمل الوقوف على رجليه من جديد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/senNy اقرأ أيضا هذا ماقاله وزير الداخلية الفرنسي حول جديد منح التأشيرات للجزائريين قناة النهار 18 ديسمبر نصر الدين قمريش: أصبح صوت الجزائر مسموع في كل أنحاء العالم وتنظيم "الشان" سيعود بالفائدة علينا قناة النهار 24 ديسمبر توزيع 500 طرد لفائدة قاطني المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة بالطارف قناة النهار 16 ديسمبر دلال خير: شقيقان مصابان بالفشل الكلوي يعانيان من آلام لا توصف ويحتاجان لزراعة الكلى في أقرب وقت قناة النهار 30 ديسمبر سكيكدة : زيت بومسسلي مذاق مميز و طريقة خاصة في تحضيره قناة النهار 31 ديسمبر صريح جدا: السياحة الصحراوية بالوادي.. رهانات المستثمرين وإنطباعات السياح قناة النهار 02 جانفي غليزان: تأخر تساقط الأمطار يجبر الفلاحين على سقي محاصيلهم مبكرا هذا الموسم قناة النهار 02 جانفي مجتمع: أراضي فلاحية متنازع عليها .. مشكل يؤرق مالكيها قناة النهار 03 جانفي الإسراع في تسليم المطاعم المدرسية مطلب أولياء تلاميذ المناطق النائية بغليزان قناة النهار 21 ديسمبر زوجة الرئيس الراحل هواري بومدين رفقة عدد من الوزراء يجولون في معرض لصور والأغراض الشخصية للزعيم قناة النهار 27 ديسمبر