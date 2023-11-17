قناة النهار الطارف / أزمة عطش تضرب بعض أحياء ومشاتي بلدية بوقوس الحدودية بقلم قناة النهار نشر في 17 نوفمبر 2023 - 13:42 جفاف شارك غرِّد أرسل 13 0 الطارف / أزمة عطش تضرب بعض أحياء ومشاتي بلدية بوقوس الحدودية رابط دائم : https://nhar.tv/8kOTK اقرأ أيضا الترخيص بإنشاء مكاتب الصرف..هذه هي الشروط قناة النهار 05 نوفمبر صريح جدا : الجزائري عندو الزهر؟..شاهدوا الإجابات قناة النهار 16 نوفمبر نور الدين بكيس: مول الشهرية محڨور فالدار حتى مرتو تعايرو بيها قناة النهار 01 نوفمبر صريح جدا : واش هي أسهل طريقة تجيب بيها دراهم في الجزائر ؟ قناة النهار 11 نوفمبر رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة المجيدة قناة النهار 01 نوفمبر طالع هابط :الشيخ النوي.. شوف المنكر في وادي الفظة بالشلف.. تقول ما فيها لا والي لا مير قناة النهار 29 أكتوبر أمن: بعد الإبلاغ عن نشاطها الإجرامـ.ـي .. أفراد الشبكة يعتدون على عائلة بالبليدة قناة النهار 12 نوفمبر الفنان أحمد مداح: "ما نحملش نولي معروف وما نحبش الناس تشوف فيا" قناة النهار 08 نوفمبر وزير الإتصال: من يقوي وسائل الإعلام هم الكٌتاب وهذا ما يتطلب أموال قناة النهار 07 نوفمبر صريح جدا / لوكان اولادك يخرجو كيما أنت .. تفرح ؟! قناة النهار 17 نوفمبر