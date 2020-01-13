الطارف.. أمن بوثلجة يُطيح بعصابة “طيور الجنة” ورئيسها “الفردك”

نجحت مصالح أمن دائرة بوثلجة الطارف، مساء اليوم الإثنين، من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في الإعتداء وسرقة المواطنين.

ويتعلق الأمر بعصابة تُطلق على نفسها إسم طيور الجنة، والتي تتكون من 6 أفراد أغلبهم مسبوقين قضائيا.

وحسب ما أفاد بيان لمصالح أمن الولاية، فإنها نجحت في توقيف عصابة إجرامية يقودها المكنى “الفردك”.

وأضاف ذات المصدر، أنّ العصابة تطلق على نفسها إسم طيور الجنة وهي تنشط في جرائم السرقة و الإعتداء على الأشخاص بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

كما أوضحت أنّ أعمار الموقوفين في العشرينيات من العمر، كما أنهم ينحدرون من مدينة بوثلجة.

وقامت ذات المصالح بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حقهم جميعا. حسب ذات المصدر.