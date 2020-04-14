الطارف: أمن دائرة بوحجار يحجز 3900 بيضة غير صالحة للإستهلاك

تمكن أمن دائرة بوحجار بولاية الطارف من حجز كمية معتبرة من البيض غير صالحة للإستهلاك.

وحسب بيان لذات المصالح، فالعملية جاءت في إطار حماية صحة المستهلك ومحاربة التجار غير شرعيين.

وتمكنت ذات المصالح إثر نقطة مراقبة فجائية بالمدخل الغربي لمدينة بوحجار من توقيف شاحنة ضبط بداخلها كمية معتبرة من مادة البيض كانت موجهة للاستهلاك قدرة الكمية المحجوزة بـ 3900 بيضة.

اين بينت المعاينة الميدانية المنجزة من طرف المصالح البيطرية لدائرة بوحجار أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وهي تشكل خطر على الصحة العمومية.

كما أسفر التحقيق المنجز من طرف مصالح الشرطة، أن صاحب البضاعة يمارس هذا النشاط بطريقة غير شرعية لعدم حيازته على سجل تجاري، كما أنه لايحوز فواتير تثبت مصدر هذه البضاعة ليتم حجزها.

وأضاف البيان، أنه وبعد استكمال جميع الاجراءات القانونية انجز ضده ملف قضائي بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتجارة مع اتخاذ إجراءات الإتلاف

وفي ذات السياق، تمكنت نفس المصلحة من حجز كمية معتبرة من المواد الاستهلاكية ضبطت معروضة للبيع، وصاحبها لايحوز على فواتير تثبت مصدرها وصلاحيتها، ليتم حجزها مع انجاز ملف قضائي ضده ارسل الى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار.