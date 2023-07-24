الطارف: إجلاء 57 مصطاف من شاطئ كاب روزة والحناية

نجحت، عناصر الوحدة البحرية بالقالة في ولاية الطارف، بالتنسيق مع حراس الشواطى التابعين للبحرية الوطنية، من انقاد وإجلاء 57 مصطاف كانوا عالقين بشاطئي الحناية و كاين روزة، بعد ان حاصرتهم النيران .

عملية اجلاء مصطافين من البحر جاءت بعد ان حاصرت السنة النيران المصطافين في المكان المسمى البريج ، ليتم نقلهم الى ميناء القالة و اسعافهم بعين المكان ، خاصتا و ان البعض منهم اصيبوا بهلغ و دعر.

و تجدر الاشارة في دات السياق ، فان عملية الاجلاء المصطافين انطلقت في حدود الساعة الثالثة مساء و انتهت في حدود الساعة التاسعة ليلا بمشاركة 9 غطاسين للوحدة البحرية للحماية المدنية بالقالة و 4 قوارب نصف صلبة .