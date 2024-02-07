الطارف: إحباط عمليتين للحرڨة وتوقيف 26 شخص من بينهم امرأة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص، التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من إحباط عملتين أمنيتين ناجحتين، للخروج من التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وأسفرت العملية عن توقيف 26 شخص من بينهم امرأة اعمارهم مابين 24 و39 سنة ينحدرون من ولايات شرقية من الوطن ، على غرار الطارف، عنابة، بسكرة، باتنة، قسنطينة والبليدة .

وجاءت العملية اثر معلومات مؤكدة ، مفادها وجود اشخاص بصدد الخروج و مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة عبر البحر انطلاقا من شاطئ قمة روزة بالقالة ولاية الطارف، على متن قاربين خشبيين بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة ، تم توقيف المعنيين ، و تم خلال هده العمليتين حجز قاربين خشبيين الاول على متنه 10 اشخاص و الثاني على متنه 16 شخص، محركين بحريين بقوة 40 و 75 حصان، 125 لتر من مادة البنزين.

بالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا تم انجاز ضدهم ملفات قضائية ، و دلك عن قضية مغادرة التراب الوطني عبر منافذ أو أماكن الحدود عبر البحر.