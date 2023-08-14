الطارف.. إحباط محاولة “حرڨة” لـ21 شخصا ببلدية الشط

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الطارف، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر لـ 21 شخصا.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح ضابط شرطة رئيسي جلاب حمزة. أن عناصر الأمن الوطني بالطارف وبالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة. تمكنت على اثر عمليتين منفصلتين من إحباط محاولة الخروج من التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية عن طريق البحر لـ21 شخصا. تتراوح أعمارهم ما بين 21سنة و30سنة ينحدرون من ولايات الطارف، عنابة، قالمة، سكيكدة وأم البواقي.

وأضاف ذات المصدر أنه على اثر تلقي مصالح الشرطة لمعلومات مفادها وجود أشخاص بصدد الخروج ومغادرة التراب الوطني. بطريقة غير مشروعة عبر البحر انطلاقا من شاطئ الشط بولاية الطارف. تمكنت ذات المصالح من توقيف قاربين بحريين مزودين بمحركي صيد بحري قوة الواحد منهما 40 حصانا على متنهما 21 شخصا.

ومكن توقيف المخالفين من حجز 80 لترا من البنزين. مشيرا الى أنه بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم انجاز ملفات قضائية ضد المقبوض عليهم بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية ونقل الأشخاص بدون رخصة، ، حسب ذات المصدر.