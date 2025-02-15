الطارف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصا بالقالة 

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، نهاية الأسبوع الفارط، من احباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

العملية مكنت من توقيف 11 شخص تتراوح أعمارهم مابين 20 و35 سنة، ينحدرون من ولايات الطارف، عنابة، سوق أهراس، أم البواقي وباتنة.

وحسب بيان المصاح ذاتها العملية جاءت بناءً على معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وتوجت التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرها محققو ذات المصالح بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، من إحباط محاولة للهجرة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 11 شخص مشتبه فيهم، كانوا بصدد الإبحار السري انطلاقا من غرب ميناء القالة ولاية الطارف.

هذه العمليات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا،أسفرت عن ضبط:

قارب صيد بحري تقليدي الصنع.

محرك قارب صيد بحري قوة 40 حصان.

200 لتر من مادة البنزين.

جهاز تحديد المواقع GPS

بعد الانتهاء من التحقيق معهم انجز ضدهم ملفات قضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا.