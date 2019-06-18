الطارف : إسترجاع سيارة محل بحث منذ ثلاث سنوات ببوحجار

تمكن عناصر أمن دائرة بوحجار من إسترجاع سيارة نفعية كانت محل نشرة بحث عامة منذ حوالى ثلاث سنوات لتعرض مالكها لجرم خيانة الأمانة.

أين تعود وقائع القضية خلال عملية مراقبة وتفتيش لعناصر الشرطة العاملة على مستوى نقطة مراقبة فجائية بمدخل مدينة بوحجار.

تم توقيف مركبة محل شبهة كان يقودها شخص ينحدر من مدينة تبسة في العقد الثالث من العمر وبعد عرضها وتنقيطها عبر نظام البحث للسيارات المسروقة.

تبين أنها محل نشرة بحث عامة سارية المفعول لتعرضها لجرم خيانة الأمانة على مستوى ولاية بجاية.

ليتم فتح تحقيق في القضية الذي أسفر إلى وجود تزوير يخص وثائقها التي تم ضبطهم بحوزة سائقها على مستوى الحاجز .

وكذا عملية مسح طالة الرقم الأصلي للمركبة بعد الانتهاء من التحقيق.

تم تسليم السيارة الى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية في حق المتورطين وتسليم المركبة لمالكها الأصلي.