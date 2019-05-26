الطارف : إستقالة النائب الأول المكلف بالإدارة والمالية والإستثمار ببلدية الذرعان

قدم اليوم الأحد النائب الاول المكلف بالادارة والمالية والاستثمار بالمجلس البلدي لبلدية الذرعان في الطارف اكبر بلدية ودائرة بالولاية إستقالته.

ويتعلق الأمر بالمسمى كحلي محمد عن حزب الافلان وبرر المستقيل في اتصال بالنهار سبب استقالته بالتجاوزات الخطيرة والتلاعبات داخل المجلس.

وكذا انفراد رئيس البلدية بالقرارات علما ان رئيس البلدية باي علي ينتمي لحزب الافلان ايضا.

هذا وتعيش بلدية الذرعان هذه الايام على صفيح ساخن بسبب اقدام بعض المنتخبين بمقاضاة رئيس لجنة الصفقات.

وأيضا الكاتب العام وبعض نواب رئيس البلدية فيما اسموه بالصفقات المشبوهة.

وفي رده على هذه الحملة اقدم رئيس البلدية ايضا بمقاضاة بعض ما اسماهم باصحاب المصالح.

الذين حاولوا الاستفادة من مزايا غير مستحقة من البلدية والقضية للمتابعة.