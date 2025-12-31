الطارف: إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار غاز بمطبخ منزلي

تعرض ثلاثة أشخاص اليوم، الجمعة، لإصابات متفاوتة إثر انفجار غاز داخل مطبخ بالطابق الثاني لبناية مكونة من (ط.أ + 2) بحي برج نام. بلدية ودائرة الذرعان بولاية الطارف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن فرقها تدخلت على الساعة 14:45 لنجدة المصابين، حيث أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة. من بينهم شخص في حالة صدمة. وقد تم إسعافهم ونقلهم على وجه السرعة. إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.