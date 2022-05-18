الطارف: إصابة 14 شخصا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين
أصيب 14 شخصا بجروح في حادث مرور وقع اليوم الاربعاء، تمثل في إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بمركز الحراسة تايس بولاية الطارف.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية لولاية الطارف على الساعة 13 و 55 دقيقة على إثر حادث مرور.
والذي تمثل في إنحراف تبعه إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمكان المسمى مركز الحراسة تايس ببلدية طارف.
كما خلف في حصيلة أولية 14 جريح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، العملية جارية.
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تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات حراقة بسواحل القالة في الطارف
تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات حراقة بسواحل القالة في الطارف
كما نجح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة في ولاية الطارف، وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها. خاصة ما تعلق بمحاربة شبكات المنظمة للهجرة السرية عبر البحر مقابل منفعة مالية. من الإطاحة بنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر بطريقة غير شرعية. متكونة من شخصان ينحدران من ببلدية القالة، تتراوح أعمارهما ما بين العقد الثالث والرابع.
وأسفرت العملية عن توقيف شخصين آخرين لهما أوامر قضائية، بالإضافة إلى حجز قارب نزهة بمحرك 260 حصانا. ليتم تحويل الموقوفين على مقر الشرطة بعد إخطار الجهات القضائية.
تفاصيل القضية جاءت اثر معلومات مؤكدة، تحصلت عليها ذات العناصر الأمنية بأمن دائرة القالة في الطارف. مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة. انطلاقا من مدينة القالة، على متن قارب نزهة يتميز بسرعة جد فائقة. أين قاموا بالاتصال مع أشخاص بمدينة القالة مشبوهين في قضايا تتعلق بتنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر مقابل منفعة مالية. حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة، من قبل عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الدرعان. لغرض الإيقاع بالمشتبه فيهم في حالة تلبس.
أين تم الترصد للمعنيين ومداهمة المكان، وكللت العملية بالنجاح مع توقيف 4 أشخاص كانوا بصدد الخروج من التراب الوطني.وتعلق الأمر برئيس الشبكة وشريكه وشخصين آخرين كانا محل بحث.
وقد تم تحويل جميع الأطراف على مقر امن الدائرة بالقالة، لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية. ومن ثم تقديمهم أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في الهجرة غير الشرعية عبر البحر.