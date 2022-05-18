الطارف: إصابة 14 شخصا في انقلاب حافلة لنقل ‎المسافرين

أصيب 14 شخصا بجروح في حادث مرور وقع اليوم الاربعاء، تمثل في إنقلاب ‎حافلة لنقل ‎المسافرين بمركز الحراسة تايس بولاية الطارف.

‏وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات ‎الحماية لولاية ‎الطارف على الساعة 13 و 55 دقيقة على إثر ‎حادث مرور.

والذي تمثل في إنحراف تبعه إنقلاب ‎حافلة لنقل ‎المسافرين بالمكان المسمى مركز الحراسة تايس ببلدية طارف.

كما خلف في حصيلة أولية 14 جريح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، العملية جارية.

طالع أيضا:

تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات حراقة بسواحل القالة في الطارف