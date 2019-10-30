الطارف: إضراب الطلبة الراسبين بجامعة الشاذلي بن جديد عن الطعام يتواصل

دخل عشرات الطلبة في إضراب عن الطعام بمدخل جامعة الشاذلي بن جديد، بولاية الطارف.

وقد نقل أحدهم، اليوم الى استعجالات مستشفى الهادي بن جديد، لتدهور حالته الصحية.

وقد شن الاضراب 28 طالبا، كان قد اعلن عن رسوبهم في شعبة البيطرة سنة رابعة جامعي.

وقد قاموا بتقديم طعون لأجل إعادة التصحيح، أين استدعت الجامعة أستاذا محايدا من جامعة أخرى ليعيد تصحيح أوراق الامتحان في مادة الجراحة، فتبين ان هناك ظلما وقع على الطلبة.

وبهذا تحصل 16 منهم على معدل يؤهلهم للنجاح، فيما ينتظر أن تبت لجنة المداولات في قرار نجاح هؤلاء الطلبة.

كما طرح المحتجون عدة مشاكل بيداغوجية، تتعلق بالتسيير والاهانات التي واجهوها من بعض الأساتذة والإداريين

من جهة أخرى صرح عميد كلية علوم الطبيعة والحياة، الدكتور هشام نصري في لقاء مع “النهار”، أن لجنة المداولات ستجتمع اليوم أو غدا، لإقرار مصير الطلبة.

واعترف الدكتور، بأن النقاط التي كانت سببا في رسوبهم محل شك، لهذا تم إعادة التصحيح.