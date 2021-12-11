الطارف : إنتاج الفول السوداني .. فلاحو منطقة الريغية يرفعون التحدي

يعد الفول السوداني أحد أنواع البقوليات وهو من المحاصيل الصيفية وكذلك من المحاصيل التي يسهل التعامل مع زراعتها من حيث عمليات الرعاية والخدمة

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