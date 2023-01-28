الطارف.. إنقاذ 4 أشخاص إثر استنشاقهم غاز سام

قامت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، بإنقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة، جراء استنشاقهم غاز أحادي أوكسيد الكربون في الطارف.

كما جاء في بيان المصلحة ذاتها، “تدخلت مصالحنا اليوم في حدود الساعة 12سا و 15 د بالمكان المسمى حي الشهداء بلدية بن مهيدي”. “من أجل إسعاف وإجلاء 4 أشخاص تعرضوا إلى تسمم جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء”. ويتعلق الأمر بـ “الأم 53 سنة والبنات 03-24-25 سنة” فاقدات للوعي، تم اسعافهن ونقلهن إلى المستشفى المحلي .