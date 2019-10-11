الطارف : إنقطاع الغاز في منطقتي عين العسل والقالة بسبب تخريب القناة الرئيسية

أدت عملية التخريب من قبل مجهول على القناة الرئيسية لنقل الغاز الطارف اليوم في حدود السادسة مساء بتوقف التزود بالغاز بعدة مناطق حسب ما أعلنته سونلغاز.

وحسب مصادر النهار اونلاين التعدي أسفرت عملية التخريب بالقناة الرئيسية للغاز في قطع الغاز على كل من منطقتي عين العسل والقالة.

كما ان سونلغاز جندت فرق تعمل على إعادة التزويد بالغاز للمناطق المتضررة في اقرب وقت وسنكون نهاية الأشغال ستكون غدا بعد الظهيرة.

وحسب ذات الشركة فإن الاشغال جارية حاليا بمكان العطب في عين العسل أين يتم تفريغ الغاز ثم تلحيم الانبوب.

بينما التزود بالغاز على مستوى البلديات الحدودية ام الطبول وبوقوس ورمل السوق والعيون سيستمر بشكل عادي لان الذخيرة المتبقية تفي بالغرض.

الاشغال تقوم بها حاليا اعوان شركة نقل الغاز بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء و الغاز لتفادي اي اخطار

شركة سونلغاز تدعو المواطنين الى تفادي اي حركة او فعل للعدادات و المضخات المعطلة حاليا حيث يسمح فقط لاعوان الشركة باعادة تشغيلها.